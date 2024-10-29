Cumhuriyetimiz 101 yaşında!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Bu özel gün vesilesiyle birçok televizyon kanalı, etkinlikler ve programlar düzenleyerek izleyicilerine anlamlı içerikler sundu.

Bu programlardan biri, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programıydı. Programa katılan Prof. Dr. Celal Şengör, Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu hayranlıkla biliniyor. Candaş Tolga Işık, programda Atatürk dönemi liderlerinin otoriterliklerini gündeme getirdi. Bu bağlamda Şengör, dikkat çeken bir açıklama yaptı:

“Atatürk de bir diktatördü ama zorba değildi. Atatürk, görüşlerini benimsetmek için ikna yöntemini kullandı; gerektiğinde Meclis ile tartışmalara girdi. Bazı reformları Meclis'e rağmen gerçekleştirdi, ancak sonunda kabul ettirdi. Örneğin, saltanatın kaldırılması gibi.”

Bu sözler, Atatürk’ün liderlik tarzına ve Cumhuriyet'in inşasındaki sürece dair önemli bir perspektif sunuyor.