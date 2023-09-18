QNB Finansbank, tüketiciye sağladığı farklı başlıklarda yer alan kredi seçenekleri ile kaynak sıkıntısı yaşayan kesime uygun vade ve ödeme seçenekleri ile yardımcı olmaktadır. ihtiyaç kredisi, ek hesap, hazır kredi, taşıt kredisi, konut kredisi, Kobi kredisi, kurumsal ve ticari krediler gibi kredi çeşitleri ile kredi kullanım imkanı sağlamaktadır.

QNB Finansbank kredi ürünlerinden birine başvuruda bulunmayı istiyorsanız bunun için izleyebileceğiniz farklı adımlar ve yöntemler vardır .Kredi başvurunuzu şubeler vasıtası ile gerçekleştireceksiniz nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ve maaş durumunuzu gösteren belgeyi ve talep edilen kredi türü ile ilgili bilgiyi de ilgili memura bildirdikten sonra banka genel müdürlüğüne kredi başvurusu ile ilgili form doldurularak gönderilir. Bankaya kredi başvurusu yapacağınız bir başka yol İnternet bankacılığı iledir. Bankanın İnternet sitesi üzerinden yapılan başvurularda da yine başvuru formu doldurulmalı ve bu kanalla iletilmelidir.

Sms ‘le yapılan başvurularda kredi türünü ve t.c kimlik numarasını cep telefonunuzun mesaj bölümüne yazdıktan sonra 5030’a kısa mesajla yollamalısınız.

Bu mesajı gönderdikten sonra onay mesajı ulaşacak ve yanıtlandıktan sonra kredi başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Telefon bankacılığı yoluyla yapılan başvurular 0850 222 0 900 numaralı telefonda sesli yanıt sisteminde TC kimlik no ve istenilen diğer bilgiler iletilerek kredi başvurunuz tamamlanır.

Müşteriler gelirlerini hangi belgeler üzerinden beyan edebilir?

QNB Finansbank’a kredi başvurusunda bulunmuş olan biri bulunduğu konuma ait geliri belgeleriyle beyan eder. Bunlardan memurlar ve özel sektör çalışanları; maaş yazısı veya bordro ile imza sirküsünü beyan eder. Kira geliri elde edenler; tapu veya kira kontratı ile kira bankadan tahsil ediliyorsa hesapla ilgili kayıtlar, emekli olan kişiler emekli maaş cüzdanlarını, serbest meslek çalışanları; gelir tablosu,bilanço,vergi levhası, çiftçiler de çifti kayıt belgesi ile arazi tapu fotokopileri ile kredi başvurusunda bulunarak gelirlerini belgelerler

Bankadan kredi başvurusunda bulunacak olan banka müşterisi kanun gereği gelirinin %60’i oranında kredi kullanımı yapabilir .Bunu dikkate alarak kredi başvurunuzun miktarını belirlemelisiniz. Bu miktara sahip olunan ve belgelenebilen tüm gelirler dahil edilir.

QNB Finansbank kredi başvurusunu çeşitli kanallar vasıtası ile kabul edip kısa bir zaman içerisinde geri dönüş sağlamaktadır. Kredi başvurusunun sonucunu siz de telefon, İnternet, şubeler vasıtası ile sorgulayabilir kredi durumunuz hakkında sonucu alabilirsiniz.

İnternet kullanan müşteriler ise QNB Finansbank’a kredi başvurularını web sitesi üzerinden iletebilirler. Bankanın internet adresi üzerinden sadece TC kimlik numarası ve cep telefonu numaranızı girerek başvuru işleminizi tamamlamanız mümkün. Üstelik İnternet bankacılığı üzerinden başvurusunu tamamlayan müşterilere özel faiz oranları sunuluyor.

QNB Finansbank’ın kredi başvuruları için bir diğer alternatif başvuru kanalı ise , alışveriş kredisi başvuruları için anlaşmalı olduğu alışveriş mağazalarından yapacağınız kredi başvurularıdır. Gene cep telefonunuz üzerinden başvuru yaparak talep edeceğiniz kredinize onay çıkması halinde anlaşmalı mağaza şubelerinden kredi kullanımınıza istinaden alışveriş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Cep telefonu üzerinden SMS göndermek dışında QNB Finansbank’ın akıllı telefonlar için geliştirdiği QNB Finansbank uygulamalarından da kredi başvurusu yapmak oldukça kolay.Telefonunuz android yada İOS işlemciye sahipse uygulama dükkanından QNB Finansbank uygulamasını indirdikten sonra uygulamanın yönlendirmeleri ile kredi başvurunuzu birkaç dakika içinde tamamlayabilirsiniz.

Düşük miktarlı kredi başvurularınız için ATM kanalından ya da çağrı merkezinden başvuru yapabilmeniz kolaylığı ise QNB Finansbank’ın müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj.ATM menüsünden yada çağrı merkezi menüsünden kredi adımlarını izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.Başvuru sonucu gene belirttiğiniz cep telefonunuza kısa mesaj olarak iletilecektir.