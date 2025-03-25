Artan ham madde fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, birçok şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırdı. Son olarak Gaziantep’in önde gelen çikolata üreticilerinden Erdem Çikolata, bu zorlu koşullar nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Erdem Çikolata, 15 yıldır sektörde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli markalarından biri olarak biliniyor. Ancak, son dönemde artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle mali açıdan büyük bir sıkıntıya girdi. Firma, bu durumla başa çıkabilmek için konkordato başvurusu yapma kararı aldı. Bu gelişme, sadece Gaziantep değil, tüm Türkiye genelinde dikkatle takip edilen bir olay haline geldi.

İlan.gov.tr’de yayımlanan resmi açıklamaya göre, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı olan Erdem Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 19 Aralık 2024 tarihinde başlayan geçici mühlet kararı aldı. Bu kararın ardından 17 Aralık 2024 tarihinde açılan davada, konkordato mühleti verilmesi talep edildi. Mahkeme, 6 Mart 2025 tarihinde yapılacak duruşma ile konuyu netleştirecek.

Ayrıca, ilanda alacaklıların, yedi gün içinde konkordato mühleti verilmesi talebine itiraz edebileceği belirtiliyor. Erdem Çikolata’nın ödemeleri, geçici komiserlerin onayına tabi olacak ve bu süreçte, alacak sayısı ve miktarı göz önünde bulundurularak gerekli incelemeler yapılacak.

Erdem Çikolata’nın konkordato başvurusu, Gaziantep ekonomisi açısından büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor. Firma, sektördeki diğer üreticiler için de örnek teşkil edecek bir durum oluşturuyor.