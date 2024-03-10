Ramazan ayının gelmesiyle restoranlarda iftar menüsü hazırlıkları tamamlandı. Restoranlar bu senede zengin iftar menüleriyle müşterilerini ağırlayacak.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul’un tarih kokan yarımadasındaki restoranlarda iftar hazırlıkları tamamlandı. İstanbul’un tarihi atmosferiyle bütünleşecek olan iftar sofraları, şehre özgü zengin tatlarla donatılarak misafirlere gastronomik şölen sunmayı amaçlıyor. Usta şefler, özel iftar hazırlıkları için farklı dokunuşlarla dolu menüler oluşturarak lezzetleri zenginleştirdi. Şehirdeki restoranlar, geleneksel tatları modern lezzetlerle bir araya getirerek müşterilerine güzel bir iftar deneyimi sunmayı hedefliyor.

Gault Millau ödüllü olan restoran Galeyan İstanbul’da da iftar menüsü için hazırlıklar tamamlandı. Anadolu ve Osmanlı mutfağının zengin lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturan Galeyan, Ramazan ayı için özel olarak hazırladığı iftar menüsü ile dikkat çekiyor.

Restoranın işletme müdürü Tamer Gündoğan iftar menülerinin çeşitliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündoğan, ‘‘Menümüzde yer alan ürünlerin her biri, oruç tutarken bedenin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini sağlamak için dengeli bir şekilde seçilmiştir. Örneğin; Lebeniye Çorbası. Yoğurt bazlı bu çorba, sindirimi kolay ve hafif olmasıyla bilinir. Yoğurt, probiyotikler açısından zengindir ve sindirim sağlığını destekler. Nohut ise lif ve protein açısından zengindir, uzun süre tok tutar’’ dedi.

Gündoğan, ‘‘Yine ana yemeklerimizden Çift Pilavlı Tandır ve Ayvalı Soğanlı Et ise protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Doyurucu olmalarının yanı sıra, oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlarlar. Ayrıca Mevlevi ve Reyhan şerbeti gibi içecekler, iftar sonrası vücudu serinletir ve hidrasyon sağlar” diye konuştu.

Ramazan menüsü bin 480 TL. Üç farklı çorba seçeneği ile başlayan menü; Lebeniye, Sütlü Badem ve Şehriyeli Tavuk Suyu çorbalarını içeriyor. Başlangıç tabağında ise Hurma, Fıstıklı Ezine Peyniri, Çörek Otlu Peynir, Eski Kaşar, Sahine, Bal & Kaymak, Siyah Zeytin, Ceviz, Fıstıklı Söğüş, Roka Söğüş, Helva ve Pastırma gibi zengin seçenekler yer alıyor.

Mezelerde; Humus-u Ala, Muhammara, Tahinli Şakşuka, İsli Cacık, Mastabe, Zahter Salatası, Taze Kekikli Cevizli Salça, Zeytin Piyazı, Altı Cacıklı Sömelek Köftesi, İç Katması Turşu, Vişneli Yaprak Sarma ve Türk Peynirleri Ezmesi gibi çeşitler bulunuyor.

Ara sıcaklarda Oruk&Semsek ve Kuru Dolma, ana yemeklerde ise Çift Pilavlı Tandır, Tereyağlı Kuru Fasulye, Ayvalı Soğanlı Et ve Ayranlı Kavurma sunuluyor. Tatlı olarak Sarma Güllaç, Dondurma, Cennet Çamuru, Elmalı Baklava ve içecek olarak da Mevlevi Şerbeti, Reyhan Şerbeti servis ediliyor.