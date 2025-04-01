İlçe başkanlığında başlatılan kampanya, kent genelinde cadde ve mahallelere kurulan stantlar ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sürdürülecek.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşları imza vermeye davet ederek, " İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız olan İmamoğlu için tüm halkımıza açık imza kampanyasını bizde İnegöl'de bugün başlattık. Yarından itibaren tüm semtlerinde, mahallelerinde bu imza metinlerimizi halkımızla paylaşacağız. Tüm İnegöl halkının yapılan bu hukuksuzluğa karşı bir refleks göstermesini bekliyorum. İmza kampanya sürecine destek veren tüm yurt seven, laik, demokrat, Atatürkçü toplumumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.