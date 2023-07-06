İnegöl Belediyesi tarafından şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin m2 arazi üzerinde yapımına başlanan Millet Bahçesinde taşıt yolları büyük ölçüde tamamlandı. Millet Bahçesinin altyapı çalışmaları için de BUSKİ ve UEDAŞ yetkilileriyle alanda inceleme yapıldı.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 m2’lik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesi alanında taşıt yolları büyük ölçüde tamamlandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ÖNCESİ YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaların aralıksız sürdüğü Millet Bahçesinde altyapıya ilişkin ilgili kurum temsilcileriyle incelemelerde bulundu. İnegöl Belediyesi yetkilileriyle birlikte BUSKİ ve UEDAŞ yetkililerinin de katıldığı incelemede, Millet Bahçesinin altyapı çalışmaları ele alındı. Karşılıklı istişare ve değerlendirmeler yapılarak yerinde keşifler gerçekleştirildi.

“ÖZEL BİR ALAN OLUŞTURUYORUZ”

Projeye ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, manzarası ve havasıyla, aynı zamanda Boğazköy Barajının sunduğu eşsiz görsellikle İnegöl için özel bir alanı oluşturduklarını söyledi. Başkan Taban, “Burası yeşillerin, ağaçların içerisinde güzelce vakit geçirebileceğimiz bir mekan olacak. Baraj da ayrı bir güzellik. Su havzası insana gerçekten farklı bir pozitif enerji veriyor. Denizi olmayan şehirlerde bu tür su öğeleri ön plana çıkıyor. Projemiz içerisinde Heyecan Park, Seyir Terası, Amfi, piknik alanları, restoran, kafeterya, çocuk oyun alanları, kuş popülasyonunun izlenebileceği bir gözlem kulesi gibi alanlar olacak. Alan içerisinde oluşturulan peyzajlarla bir flora fauna alanı oluşturulacak. 880 araçlık otoparkımız olacak. Alan içerisinde bir şelale ve katlı havuz sistemi olacak. Aşağıda da biyolojik göletimiz bulunuyor. Yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız da alan içerisinde yer alacak. 7 bin dolayında yeni ağaç buraya dahil etmiş olacağız” dedi.

Şu anda taşıt yolu açma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını da ifade eden Başkan Taban, “Bugün de BUSKİ ve UEDAŞ yetkililerimizle alanda altyapı çalışmalarıyla ilgili incelemeler yaptık. Doğal yapıyı da bozmadan burayı insanların dinlendiği, nitelikli vakit geçireceği bir alana çevirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İbrahim USLU