Adalet ve Kalkınma Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi ve İş insanı Rıdvan Kocaağa İnegöl Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığına yaptı.



Başvurunun ardından açıklama yapan Kocaağa şunları söyledi:

“Bilindiği üzere yaklaşık 4,5 yıldır İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeliği görevlerini icra etmekteydim. 6 Eylül 2023 tarihinde başta AK Parti İlçe başkanımız olmak üzere Değerli Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile yaptığım istişareler sonucunda İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmak için müsaadelerini istedim. AK Partinin bir neferi olarak davamızın bizlere emanet ettiği görevlerle birlikte İnegöl Belediye Meclis Üyeliği görevim halen devam etmektedir. Partimizin bizlere tevdi edeceği her türlü göreve her zaman adanmışlık ve aşkla hizmet edeceğimi belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareler seçimleri için Belediye Başkan aday adaylığı ve Meclis üyeliği aday adaylığı süreçleri partimiz açısından 9.11.2023 tarihi itibari ile başlamış bulunmaktadır. Ben de Rıdvan Kocaağa olarak parti büyüklerimizle yaptığım istişareler neticesinde bugün İnegöl Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığımıza başvurumu yapmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi AK Parti de kişisel hırslar yoktur, İnegöl Belediye Başkanlığı aday adayları arasından partimiz kimi uygun görürse, 31 Mart 2024 tarihine kadar hep birlikte canla başla çalışarak, partimizin şehrimizde en yüksek oyu alması ve tekraren AK kadroların şehrimizi yönetmesi için tüm gayretlerimizi göstereceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceği için başlayan bu sürecin Siz değerli Hemşehrilerimize, İnegöl’ümüze Bursa’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyor, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.”