Galataport İstanbul’un öncü yoga stüdyosu Cihangir Yoga ile hayata geçirdiği “Rıhtımda Yoga” serisinin dördüncüsü, 31 Ağustos Cumartesi günü 08:00’da yoga eğitmenleri Alara Yarcan ve Karatay Tayat tarafından Doğuş Meydanı’nda gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - İlk üç buluşmada bin civarı yoga tutkununu bir araya getiren Galataport İstanbul, 31 Ağustos buluşmasında da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Detoks by Tost ise sağlıklı tatlarıyla etkinliğe renk katacak.

Yoga eğitmenleri Alara Yarcan ve Karatay Tayat’ın temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacaklar.

Her yaştan insana ücretsiz katılım olanağı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde Boğaz’a karşı pozitif enerji depolamalarını sağlayacak. Meraklıları tarafından büyük ilgi toplayan “Rıhtımda Yoga” serisinin sonuncusu ise 21 Eylül’de gerçekleşecek.

Ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, Boğaz’a nazır bütünsel bir arınma seansının keyfini çıkaracak.

31 Ağustos seansı için kaydınızı Cihangir Yoga adresinden oluşturarak, matınızı yanınızda getirmeniz istendi.