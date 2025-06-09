Uzm. Dr. Mediha Yılmaz, yüzde kızarıklık, kılcal damar genişlemesi ve iltihaplı sivilcelerle seyreden bu hastalığın kronik ve ilerleyebilme potansiyeline sahip bir deri rahatsızlığı olduğuna dikkat çekti. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yılmaz, gül hastalığının yüzdeki damarların çevresel ve fiziksel uyaranlara aşırı yanıt vermesiyle ortaya çıktığını belirterek, "Güneş ışığı, sıcak hava, acılı ve baharatlı yiyecekler, çikolata ve alkol gibi tetikleyici faktörler damarların genişlemesine neden olur. Başlangıçta geçici olan kızarıklık, zamanla kalıcı hale gelir ve genişlemiş kılcal damarlar gözle görülür hale gelir. İlerlemiş vakalarda bu tabloya iltihaplı sivilceler ve ödem de eşlik eder" dedi.

"Lazer tedavisi en etkili yöntemlerden biri"

Gül hastalığının seyrinin alevlenme ve sakinleşme dönemleriyle karakterize olduğunu belirten Uzm. Dr. Yılmaz açıklamasında, hastalığın ilerleyici özelliği nedeniyle tedavisinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hastalığın tedavisinde ilk adımın tetikleyici faktörlerden uzak durmak olduğunu söyleyen Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, "Güneşten korunmak, düzenli güneş kremi kullanmak, sıcak ortamlardan kaçınmak ve diyete dikkat etmek çok önemlidir. Krem tedavileri ve iltihaplı sivilceler fazlaysa ağızdan antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Yüzde belirginleşen kılcal damarların tedavisinde ise lazer uygulamaları en etkili yöntemlerden biridir" şeklinde konuştu.