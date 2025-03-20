Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıdan Halk TV, SZC TV, Tele1, NOW TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı.

HALK TV'YE CEMAL ENGİNYURT CEZASI

RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV’deki Rota adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un kullandığı küfür ve argo içeren ifadelerine de ceza verdi.

Argo ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.