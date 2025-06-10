Sabancı Vakfı, 2009’dan beri sürdürdüğü “Fark Yaratanlar” programının 16. sezonunda, toplumsal sorunlara çözüm üreten 6 ilham verici birey ve girişimi kamuoyuyla buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkı sağlayan birey ve kurumları görünür kıldığı “Fark Yaratanlar” programının 16. sezon lansmanı, Sabancı Center’da Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde ve Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Etkinlikte, çevresel, sosyal ve kültürel sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratan’ın hikayeleri paylaşıldı.

“İYİLİK KARTOPU GİBİ BÜYÜYOR”

Güler Sabancı, “50’nci yılımızda Fark Yaratanlar, cesaret ve umudun sesi olmaya devam ediyor. 20 bine yakın başvuru arasından seçilen 222 kişi ve kurum, sosyal fayda etrafında büyüyen bir topluluk oluşturdu. Bu program, bir su damlasının halka halka iyiliği yayması gibi umut veriyor. Yeni 50 yıla iyiliğin sesini yükselterek başlıyoruz” dedi.

16. SEZONUN FARK YARATANLARI

Atakan Nalbant: Binclusive yapay zeka çözümüyle engelli bireyler için dijital erişilebilirlik sağlıyor.

Deniz Toprak: Hatay Sörf Merkezi’nde çocuklara ücretsiz sörf eğitimi vererek bireysel ve bölgesel gelişimi destekliyor.

Ekin Gündüz Özdemirci & Nurten Bayraktar: EkoFilm ile film sektörünün çevresel etkilerini azaltıyor, iklim krizine farkındalık yaratıyor.

Niyazi Selçuk: Yeşil Karıncalar Okulu’nda çocuklara çevre ve geri dönüşüm eğitimi vererek iklim bilinci aşılıyor.

Pervin Aydar Emeklioğlu: Kolektif Etki Programı ile kadınların tekstil sektöründe adil istihdamına öncülük ediyor.

Sevilay Refika Kadıoğlu: Gola Derneği ile Laz kültürü ve Karadeniz’in çok kültürlü yapısını doğa odaklı koruyor.