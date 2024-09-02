Meteorolojinin uyarılarının ardından bugün öğle saatlerinde Kocaeli’nin batısında sağanak etkili oldu. D-100 karayolunun Hereke geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dün kentin batı kısmını etkisi altına alan sağanak yağışın ardından, bugün de öğle saatlerinde Hereke bölgesinde yağış etkili oldu. Yağmur suları D-100 karayolunu göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, her iki istikamette de trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 15 dakika süren yağışta, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Suların çekilmesi ile trafik normal seyrine döndü.