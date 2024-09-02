Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezen ziyaretçiler her bir orijinal eser karşısında o dönemin heyecanını yaşadı.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 6 ayda 95 bin 180 kişi gezdi.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde müzede günlük ziyaretçi doldu taştı. Milli ve manevi duyguların zirve yaptığı 30 Ağustos’ta ziyaretçi sayısı bir günde 3 bin 580 kişi oldu. Müzeyi gezenler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi.

6 BİN 500 ORİJİNAL ESER

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor.