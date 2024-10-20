Memişoğlu, vatandaşların en değerli varlıkları olan evlatlarını ve mevcut sağlık hizmetlerini tehdit edenlere göz açtırmayacaklarını vurguladı. Denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece gündüz sürdüğünü belirten Memişoğlu, hastanelerdeki tüm branşların denetlenmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olduklarını söyledi.

Açıklamasında, mevcut denetim sisteminin güncellenerek her branştan uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacağını belirten Memişoğlu, özel hastanelere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini ve özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformların gündemde olduğunu ifade etti.

Bakan Memişoğlu, dünyaca takdir edilen sağlık sistemine zarar vermek isteyenlerin karşısında duracaklarını vurgulayarak, “Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakârlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.