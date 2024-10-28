

Paraşüt sporcusu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan paraşüt sporcusu ve Mobilya firması işçisi Adem Keskin(40), evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi. Bursa Amatör ligi 1. Küme Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın devre arasında büyük sürpriz yaşandı. Havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, ayakta da alkışladılar.

BUNLARI HEP YAPIYOR

Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan Mobilya firması işçisi Adem Keskin(38), 2 yıl öncede mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapmıştı.

Açıklama yapan Adem Keskin, "Uludağ’dan uçuş yaptık. Top sahasına iniş yapmak zorunda kaldım evime yakın olduğu için. Şimdi tekrardan çıktık ama karanlık oldu uçuş yapamıyoruz. Güzel bir uçuştu, iniş yaptım. Sahada futbolcular top oynuyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık, jandarma beni apar topar hemen dışarı çıkardı, arkadaşlar ikinci yarıya başladı. Kapımın yanına iniş yapacaktım ama etrafta araçlar olduğu için yapamadım. Top sahasına iniş yaptım, herkes çok şaşırdı. Güzel bir iniş oldu." dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT