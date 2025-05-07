Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği gezi programında Adapazarı Ticaret Müzesi, Yeşilay Gençlik Merkezi, Ofis Sanat Merkezi (OSM) ve Nehir Çikolata Evi’nin yer aldığı gezi programıyla stresten uzak, huzur dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışan kadınlara ve ev hanımlarına yönelik kültürel ve eğitici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen son etkinliğe katılan misafirler gündelik yaşamın dışında keyifli bir günü geride bıraktı. Etkinlik Adapazarı Ticaret Müzesi gezisiyle başladı. Şehrin ticaret tarihini yolculuk yapan ev hanımları, bölgenin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ev hanımlarına daha sonra ise Yeşilay Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada aile ve sosyal destek uzmanları tarafından ev hanımlarına öfke ve stres yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Programın son durağı ise Ofis Sanat Merkezi’nde açılan "Duyguların Renk Dansı" resim sergisi oldu. Birbirinden değerli eserlerin bulunduğu sergiyi gezen anneler, günü Nehir Çikolata Evi’nde çay ve kahve eşliğinde hoş bir sohbetle tamamladı.