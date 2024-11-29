Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, yasa gereği sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, eski hükümlü statüsünde 15 kişilik temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, eski hükümlü statüsünde 15 kişilik temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde merkezden gerçekleştirilen taşra teşkilatında eski hükümlü/TMY statüsünde alımlar için ilan, başvuru, kura ve sınav işlemleri Ekim 2024 tarihi itibarıyla İl Sağlık Müdürlüklerine devredilirken, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bu yönde gerçekleştirdiği alımla Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün ardından ikinci sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden yapılan duyuruda, başvuru belgelerinin 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında, hafta içi saat 08.30-17.30 arasında elden teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, son başvuru tarihinin 6 Aralık 2024 saat 17.30 olarak bildirildi.