SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mart Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Ramazan ayının manevi değerlerini yaşatmaya devam ediyor.Şehrin farklı noktalarında düzenlenen etkinlikler kapsamında bu kez 18 Mart Salı günü Sapanca SGM’de iki özel program vatandaşlarla buluşacak.

TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ

Günün ilk etkinliğinde Kent Orkestrası tarafından tasavvuf musikisi dinletisisahnelenecek. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun eserlerle dinleyicilere huzur dolu anlar yaşatacak dinleti saat 20.30’da başlayacak.

KARAGÖZ VE HACİVAT

Tasavvuf musikisi dinletisinin ardından saat 21.00’de tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp yönettiği Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahnelenecek. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli miraslarından biri olan bu eğlenceli gösteri, çocuklar ve aileleri için keyifli anlar sunacak.