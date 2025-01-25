Şehir merkezinde metrekareye 24 kilogram yağış düşerken Sapanca’da bu rakam 25 kilogram, şehrin kuzeyinde ise 22 kilogram olarak ölçüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 25 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde başlayan ve gün içinde etkisini artıran yağışın olumsuzluklara sebep olmaması için sahada çalışmalarını sürdürdü. Vidanjörler ve kanal araçları ile birlikte geceden beri mesaisini aralıksız şekilde sürdüren ekipler su birikmelerine karşı anlık müdahalelerde bulundu. İl genelinde ise en yüksek yağışı metrekareye 25 kilogram ile Sapanca ve Karapürçek ilçeleri aldı. Bu rakam merkez ilçelerde 23 ve 24 kilogram arasında ölçüldü.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar sonrasında nöbetçi ekiplerimiz tüm hazırlıklarını yaparak gece boyunca sahada müdahalelerde bulundu. Yağışın stabil bir şekilde değil de anlık kuvvetlenmesi bazı noktalarda su birikmelerine sebep oldu. Ekiplerimiz anlık müdahaleleriyle olumsuzlukların önüne geçti. Vatandaşlarımız yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda 7/24 ALO 185 Çağrı Merkezi’nden kurumumuzla iletişime geçebilirler” ifadeleri kullanıldı.