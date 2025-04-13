SAKARYA (İGFA) - Mikrofon Sende 3 Ses Yarışması'na Sakarya geneli farklı ilçe ve okullardan 87 öğrenci katılım sağladı.

Yarışma web sayfası www.sakaryaarge.meb.gov.tradresine başvuru yapan ve videolarını gönderen öğrenciler alanında uzman müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından ön değerlendirmeden geçtiler.

Ön değerlendirmeyi geçen 29 öğrenci yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarı finalde birbirinden yetenekli öğrenciler jüri karşısında canlı performanslarını sergilediler. En yüksek puanı alan 6 öğrenci finale çıkmaya hak kazandı.

MİKROFON SENDE 3 YARIŞMA FİNALİSTLERİ

Eymen Parmaksızoğlu- Serdivan Farabi Ticaret MTAL

Ceren Bitik- Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi

Medine Münevver Can- Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi

Elvin Akgül- Özel Şahin Anadolu Lisesi

Halil İbrahim Koç- Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi

Göksu Soylu- Sakarya Anadolu Lisesi

Finalde yarışan öğrenciler seçtikleri şarkıyı seslendirmek için Sakarya Üniversitesinde stüdyo kaydına girecekler ve öğrencilerin ses videolarıhalk oylamasına sunulacak. Halk oylaması ve final canlı performans değerlendirmeleri ile dereceler belli olacak.