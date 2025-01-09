Kaza, gece saatlerinde Ömercikler Mahallesi üzerinde gerçekleşi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S. (20) kontrolündeki plakasız motosiklet ile A.A. idaresindeki 34 GVS 403 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen genç motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA