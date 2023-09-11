Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, faturalarda TÜFE artışının uygulanmayacağını ve 25 metreküp ve üzeri su tüketiminde uygulanan kademeli tarife kaldırılacağını açıklarken, vatandaşlara ayrıca su kullanımı konusunda tasarruf çağrısında bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı.

SASKİ’nin olağanüstü genel kurulunda görüşülerek karara bağlanan yeni düzenlemeleri müjde olarak paylaşan Yüce, faturalarda TÜFE artışının uygulanmayacağını ve 25 metreküp üzeri kademenin kaldırıldığını ifade etti.

YÜZDE 50’SİNİ BELEDİYE OLARAK SÜBVANSE ETTİK

Başkan Yüce, artan maliyetlere rağmen su tarifelerini vatandaş odaklı bir anlayışla tüm imkanları seferber ederek düzenlediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi olarak tarifelerde yaptığımız değişikliğin yüzde 50’sini sübvanse etmiştik. O gün de ifade ettiğim gibi maliyetlerin artışı, yatırım ve hizmetlerin devamı güncellemeyi zorunlu kılmıştı. Şimdi devatandaşlarımızın lehine yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Yüce, su tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemelerin detaylarını da paylaştı:

“Su tarifelerimizde her ay faturalara yansıyan TÜFE artışını artık uygulamıyoruz. 25 metreküp ve üzeri su tüketimlerinde uygulanan kademeli tarifeyi de kaldırıyoruz. Eylül ayı itibariyle suyun metreküp fiyatını sabitliyoruz. Böylelikle 25 metreküp ve üzeri kullanımlarda metreküp başına 12 lira kadar bir indirim sağlanmış olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimiz için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.