Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticinin maliyetini düşürmek için tarihi bir adım attı. Bundan sonra Sakarya’da 90 santimetreye kadar inen yeni nesil cihazlarla toprağın ve tarımın bir nevi röntgeni çekilecek. Mobil cihazın 15 dakika içinde yazılı olarak çıkardığı sonuçlar vatandaşa teslim edilerek doğru gübreleme, düşük maliyet ve zengin üretin formülü oluşturulacak. Program 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla önemli bir adım atıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bundan sonra şehirde üretim yapan tüm çiftçilerin toprağını mobil cihazlar vasıtasıyla ölçecek ve bir nevi röntgen çekilerek eksikleri tespit edilecek. Tarımsal üretimde bilimsel ve doğru yöntemlerin kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda, gereğinden fazla ya da yanlış gübre kullanımı önlenecek, toprağın ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementleri belirlenecek. Toprak yapısının ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz eden proje, çiftçinin yüksek gübre maliyetlerinden tasarruf etmesini ve üretim giderlerini minimuma düşürmesini sağlayacak.

Bu teknikle uygun gübreleme raporları ve toprak analiz sonuçları 15 dakika içinde çiftçiye teslim edilecek. Proje uygulanırken bitki çeşit ile yaşına göre 30, 60, 90 santimetreye kadar inecek olan cihazlar üreticiye adeta yol haritası belirleyecek. Uygulama 22 Eylül Pazartesi başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin emeğini korumak ve toprağımızı gelecek nesillere daha sağlıklı bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda eğitim çalışmalarını tamamladığımız yerinde toprak analizi hizmetinde, 22 Eylül Pazartesi itibariyle saha çalışmaları başlayacaktır. Çiftçimizin tarlasına gidilerek bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilecek analizlerimiz, tüm ilçelerimizde belli bir takvime göre gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

Programla ilgili ilçe ilçe uygulama takvimi belirlenecek.