SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Etkinlikleri kapsamında önemli bir vefa programına daha imza attı.

Türk tarihine adını yazdırmış, Cumhuriyet dönemi mevlevilerinden ünlü gazeteci, müzisyen Nezih Uzel’in hayatı, bıraktığı miras Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen dinleti ve konser programıyla yaşatıldı.

Hatırası ve hayatı ele alındı

Yazar Melih Sadık Küçüker ve araştırmacı Abdullah Uysal dadinleti öncesinde Uzel’in hayatına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Solist Kemalcan Ergün, seslendirdiği eserlerle müzikseverlere sanat dolu bir akşam yaşattı ve programda Mevlevi kültürü, tasavvufun ruhu tınılarla yansıtıldı.

“Nezih Uzel, Çok Yönlü Bir Karakterdi”

Programın söyleşi bölümünde konuşan araştırmacı Abdullah Uysal, Nezih Uzel’in kültür hayatına büyük katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:“Nezih Uzel, Türk kültürüne hem gazeteci hem müzisyen hem mütercim olarak önemli katkılar sunmuş bir isimdi. Kendisi, birçok farklı alanda derin bilgiye sahipti. Ömrümün son 10 yılında onunla birlikte çalışma fırsatı buldum. Ondan çok şey öğrendim. Ancak en önemlisi, onunla hep güldük, sürekli neşeliydi”

“Gün yüzüne çıkmamış kayıtları, eserleri var…”

Yazar Melih Sadık Küçüker ise Nezih Uzel’in entelektüel mirasına vurgu yaparak, “Türkiye’nin geçtiğimiz yüzyılda yaşadığı kültürel dönüşüme tanıklık eden ve bu süreci kayıt altına alan çok değerli bir entelektüeldi. Yayınlanmış eserleri var ancak baskısı tükenmiş olanlar da mevcut. Yakın zamanda bu eserler yeniden yayımlanarak okuyucularla buluşacak. Ayrıca, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış kayıtları, fotoğrafları ve eserleri de ilgilileriyle paylaşılacak” dedi.

Nezih Uzel’in besteleri

Söyleşinin ardından solist Kemalcan Ergün ve ekibi, Nezih Uzel’in bestelerini seslendirdi ve bıraktığı mirası yeniden canlandırdı.