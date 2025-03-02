

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mustafa O.(28) yönetimindeki 16 MC 0669 plakalı motosiklet önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet, devrilerek cadde üzerinde sürüklendi. Motosiklet park halindeki Harun E.(41) yönetimindeki 16 ARV 739 plakalı kamyonetin altına girerek durabildi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ