Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 76 adet captagon uyuşturucu hap, 10 gram Afgan sakızı ve bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu bir kişi de yakalandı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yalı Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 76 adet captagon uyuşturucu hap, 10 gram Afgan sakızı ve bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilişkili olduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.A.A. (37) isimli bir işi yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili adli işlem başlattı.