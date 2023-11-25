Real Madrid, ardı ardına yaşanan 3 sakatlık sonrasında Arda Güler için kesin kararını verdi. Fenerbahçe'den transfer edilen genç yetenek, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz Real Madrid formasını giyemedi. Ancak Real Madrid, Arda Güler'i başka bir takıma kiralama düşüncesinden uzak. Ona destek olmayı tercih ediyor.

İspanyol basınında yer alan bir haberde "Bir sakatlık daha Arda Güler'in kalbine bıçak saplanması anlamına gelecek" ifadeleri dikkat çekti. Defansa Central'ın raporuna göre "Sakatlığının bir kez daha alevlenmesi, bacaklarından çok zihinsel acı çeken bir genç oyuncunun kalbinde gerçek bir bıçak saplanmasına eşdeğerdir." denildi. Bu sebeple Arda Güler'e özel bir ilginin eflatun-beyazlılar tarafından gösterildiği belirtilmiştir. Madrid'de, Bayer Leverkusen'in genç yıldızının kiralama teklifi değerlendirilmemiş olup Arda'nın takım için özel bir yetenek olduğuna inanılmaktadır.

“En Kısa Sürede İyileşmesini Umuyorum”

Ancelotti, son sakatlığın ardından Arda Güler hakkında şunları söyledi: "İlk sakatlığı menisküs yırtığıydı. Ameliyat geçirdi ve çoğu zaman iyileşme sürecinde kas sorunları yaşanabiliyor. Real Madrid'deki geleceği parlak olacak. O son derece yetenekli bir futbolcu. Hayal kırıklığına uğramasını anlıyorum ve bu sadece bir kas sorunu. Arda Güler'in geleceği konusunda hiç şüphemiz yok. En kısa sürede toparlanmasını umuyorum.”