Şehirde art arda patlamalar yaşanırken, İsrail savaş uçakları Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasına yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

Saldırı anında canlı yayında bulunan bir Suriyeli gazeteci, bombardımana yayın sırasında yakalandı. O sırada yaşanan panik anları kameralara da yansıdı. Şam'daki saldırıların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da hedef aldığı bildirildi.

ABD'nin Ankara ve Suriye temsilcisi Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede artan gerilime dikkat çekerek Süveyda’da sivillere yönelik şiddeti kınadığını ifade etti. Barrack, tüm tarafların geri adım atarak kalıcı bir ateşkese giden yolda anlamlı bir diyalog başlatması gerektiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.