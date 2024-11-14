Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), 16 farklı merkezde gencinden yaşlısına herkese eğitim vermeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SAMEK kurslarına katılan kursiyerler aldıkları eğitimlerle hem yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor hem de sanat öğrenerek gelecekte meslek sahibi oluyor. Yeteneklerini keşfeden kursiyerler ortaya harika sanat eserleri çıkarıyor.

Kursiyerler burada öğrendikleri sanat ile serbest piyasada yer ediniyor ve yaptığı işlerle aile bütçesine katkı sağlıyor. Ayrıca kursiyerlerin geleceği için önemli bir kapı aralanıyor.

GÜNEŞLER’DE 12 BRANŞ 255 KURSİYER

16 farklı SAMEK merkezinden biri olan Güneşler SAMEK’te, çeyiz ürünleri hazırlama, giyim aksesuarları hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, kâğıt rölyef, çanta yapımı, dantel, giyim tekâmül, tığ örgü, el nakışı,aksesuarları yapımı,şiş örücülüğü ve makrome olmak üzere toplam 12branşta255 kursiyer eğitim görüyor.

Her yaş grubuna hitap eden kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor ve katılımcılara sertifika takdim ediliyor. Bu belgeler ise profesyonel iş hayatında kullanılabiliyor. Güneş SAMEK’te el nakışı ve dikiş atölyeleri de özellikle kadınların en çok tercih ettiği branşlar arasında yer alıyor.

“ADETA BİR MARKA HALİNE GELDİ” Güneşler SAMEK kursunda eğitim görevlisi olan Melek Akçay, “SAMEK’ler vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler veriyor. Bu eğitimler, belediyemize ve şehrimize büyük katkı sağlıyor. SAMEK adeta bir marka haline geldi ve bu çok faydalı bir hizmet. Vatandaşlarımız, bölge sakinleri bu kurslardan oldukça memnun. Elimizden geldiğince en iyi şekilde kursiyerlerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

El nakış kursunda eğitim alan 52 yaşındaki ev hanımıAyşe Sarıgül, kurslardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ev hanımı olarak bu kursları çok faydalı buluyorum. SAMEK olmasaydı, zamanımızı evde geçiriyor olacaktık. Burada hem yeni dostluklar kuruyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Öğrenirken eğleniyor ve aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Belediyemize bu imkanları bize sağladıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SAMEK’te dikiş kursuna başlayan, ev hanımı Fatma Nur Coşkun, “Çok memnunum.Teknik bilgi öğrenmenin yanı sıra sosyal olarak da aktif hale geldim. Bu sayede eve mutlu dönüp aileme faydalı olabiliyorum.Ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ” Meliha İnanç ise şöyle dedi:“Bu merkezler bence çok güzel.Özellikle ev hanımlarımızın kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırıyor ve stresten uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Burada sosyalleşiyor, arkadaş ediniyor ve keyifli zaman geçiriyorsun. Ben de yıllardır SAMEK’lerdeki kurslara katılıyorum. Dikiş dikmeyi öğrendim.Kendime, çocuklarıma ve hatta dışarıya dikebiliyorum. Böylece ev ekonomisine katkı sağlama imkânı da buluyoruz” dedi.

