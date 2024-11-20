Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca SAMEK’te derslerine büyük bir ilgiyle devam eden kursiyerler giyimden çeyiz ürünlerine, nakıştan dekoratif ahşap süsleme ve çini seramiğe kadar 13 farklı branşta öğrendiklerini birer sanat eserine dönüştürüyor. Kursiyerler hayatlarını değiştiren öğretiler sayesinde birçok sektöre adım atarak geleceklerine yön veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürülen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (SAMEK) binlerce kişi meslek sahibi oluyor ve hayatın birçok alanında sanata dair önemli adımlar atıyor. 16 farklı merkezden biri olan Sapanca SAMEK’te de bu eğitim sezonunda 665 kursiyer, hayatlarına iz bırakacak bir eğitim sürecine başladı ve daha ilk derslerde birçok sanatsal tekniği öğrendi. Kursiyerler giyimden çeyiz ürünlerine, turistik eş yapımından el nakışına ve dekoratif ahşap süslemeden çini seramiğe kadar birçok sanat dalında eğitim alıyor ve bunların yanında Arapça, İngilizce dili öğreniyor. Öte yandan derslerde hızlı klavye kullanımı ve bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe eğitimleri de katılımcılara gelecekte önemli fırsat kapılarını aralıyor.

13 farklı branşta eğitim görerek gelecekte ticaret kuracak, zanaat sahibi olacak ve sektöre adım atacak olan 665 kursiyer SAMEK çatısı altında yaşadıkları mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdiler. Anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız kalan 70 yaşındaki Füsun Oğuz, SAMEK’le hayata bağlandığını belirterek, “Kurslar sayesinde kendimi keşfettim. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Sosyalleşme imkânı buldum ve hayatıma yeni bir yön verdim. Mutluluğumu tarif edemem” derken, kursiyer Berrin Saltürk ise SAMEK kurslarını ‘hayatında yeni bir dönem’ olarak ifade ederek, “Hocalarımız sayesinde üretime geçiyoruz, en güzeli bu. Daha önce hep çalıştık ama şimdi emekliyiz ve SAMEK sayesinde kendimize vakit ayırıyor, sosyalleşiyoruz. Burada tüketmek yerine üretiyoruz. Yeni arkadaşlıklar kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Kursların sadece bir eğitim değil aynı zamanda bir terapi işlevi gördüğünü dile getiren Emel Odabaş, “Bu yıl SAMEK açılmayacak diye çok üzülüyorduk ama çok şükür açıldı. Burada stres atıyor, kafamızı dağıtıyoruz ayrıca aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Belediyemize teşekkür ederim” derken, bilgisayar destekli muhasebe öğrenen Salih Yaşar ise, “Mesleğim dışında kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istiyordum. SAMEK sayesinde muhasebe eğitimi almaya başladım. Burada hocalarımız gelişimimize çok büyük bir katkı sağlıyor. SAMEK kurslarının vatandaşımız her yönden katkı sunduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

SAMEK’le kursiyerler, uzman eğitmenlerden aldıkları sanat dersleriyle ortaya birbirinden harika eserler çıkarıyor ve bu ürünleri sergiyle görücüye çıkarıyor.