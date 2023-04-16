Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kafkasspor, Atıcılar-3 sahasında en yakın rakibi Gebzespor ile karşı karşıya geldi. Binlerce taraftarın izlediği ve rakibinin 1 puan önünde son maça çıkan Kafkasspor, üstün oynadığı maçta 78’nci dakikada Hakan Öztürk’ün attığı penaltı golüyle Gebzespor’u 1-0 mağlup etti.

Aldığı 3 puanda Kafkasspor, BAL ligi 14. Grubu şampiyon olarak tamamladı.

Kafkasspor, BAL ligi 13. Grup şampiyonu İstanbul Silivri Spor ile oynayacağı play-off maçını kazanması halinde adını 3. Lige yazdıracak.