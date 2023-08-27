Geçen hafta İnegöl'de gerçekleştirilen Dağ Yapı Prefabrik Elit uluslararası satranç turnuvasına 15 farklı İl'den 150 sporcunun katılımı gerçekleşti. 3 gün süren turnuvada dereceye girenlere Altın, nakdi para, kitap ödülleri verildi. Turnuva sonrası açıklama yapan kulüp başkanı Ersin BAHÇECİ Müsabakalara katılımın oldukça yüksek olduğunu söylerken kendilerine sponsor olan firmalarada teşekkür etti. Bahçeci ayrıca İnegöl'de satranca ilginin her geçen gün arttığını söyleyerek bu anlamda yaptıkları proje ve etkinliğin ne kadar doğru bir çalışma olduğunun altını çizdi.