Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye mahallesinde bulunan marketten çamaşır deterjanı çalıp, market görevlisi kadını darp ederek kaçan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs vatandaşlar tarafından darp edilirken, gerginlik amatör kameraya yansıdı.

Olay saat 17.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Yeni Cami sokakta bulunan markette meydana geldi.

Şüpheli Oğuzhan Y.(25) girdiği marketten bulaşık deterjanı çalıp kaçmaya çalıştı. Market görevlisi S.K.(20), kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmak istedi. Kendisini durdurmaya çalışan genç kıza saldıran şüpheli, marketten çıkıp koşmaya başladı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi kovalayarak yakaladılar. Kaçmaya çalışan şüpheliyi, vatandaşlar darp ederek etkisiz hale getirdiler.

AMATÖR KAMERADA

Yaşanan kovalamaca ve gerginlik amatör kameraya yansıdı.

Şüpheli gözaltına alınırken, darp edilen market görevlisi ise tedavinin ardından karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.