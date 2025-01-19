Türkiye’de de satışı bulunan markanın bu ürünleri, dünya genelinde Walmart, Sephora ve Amazon gibi büyük mağazalardan toplatılmaya başlandı.

Denbighshire Ticaret Standartları adlı X hesabının açıklamasına göre, söz konusu bakterinin varlığının tespit edilmesinin ardından Amika, 980 binden fazla Mirrorball High Shine şampuanı ve koruyucu şampuan ürününü geri çağırma kararı aldı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF BİREYLERDE ENFEKSİYON RİSKİ

Bağımsız bir toksikoloji grubunun değerlendirmesine göre, sağlıklı bireyler için ciddi bir sağlık riski bulunmuyor. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf veya cildi hasarlı kişilerin enfeksiyon riski taşıdığı vurgulandı.

FDA'DAN UYARI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şampuanla ilgili geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Şirket ise ürün kullanımına bağlı ciddi bir sağlık sorunu bildirilmediğini belirtse de, tüketicilere ürünü derhal kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti. Para iadesi veya ürün değişimi için üreticiyle iletişime geçilmesi önerildi.