Sandoz, Türkiye'deki yeni yatırımları için 80 milyon dolar tutarında (2 Milyar 775 Milyon TL) sermaye artırımını duyurdu. Yaklaşık 70 yıldır Türkiye'de bulunan Sandoz, bu tutarı Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesini desteklemek için kullanarak ihracata katma değer sağlamaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Sandoz, birinci yılını kutlarken hem küresel çapta hem de Türkiye'de yatırımlarına ve pazarda ürün lansmanlarına devam ediyor. 70 yıla yakın süredir Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, ilaç sektörünün gelişimine katkıda bulunarak ülke ekonomisine katma değer sağlıyor ve ülkedeki hastaların ilaçlara erişimini mümkün kılıyor. Şirket son olarak, Türkiye'deki yatırımlarını artırmak üzere 80 milyon dolar tutarında sermaye artırımı yapma kararı aldı.

Sandoz Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesi 15 milyar tablete yükseltmeyi hedefliyor

Sandoz, Türkiye'deki ilaç ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. ​Şirketin en büyük yatırımlarından biri olan Gebze Fabrikası, Sandoz'un dünyadaki en önemli 18 tesisinden biri olmakla birlikte aynı zamanda en büyük 3 tesisi arasında yer alıyor. Gebze Fabrikası'nda Sandoz standartlarında üretilen ürünler İngiltere'den Kanada'ya kadar yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. ​Yılda 10 milyar tablet üretim kapasitesine sahip Gebze Fabrikası'nın üretim kapasitesinin 15 milyar tablete çıkarılması hedefiyle çalışmalar devam ediyor.​

“Küresel ve yerel koşullar önümüzü kesmiyor. Sermaye artırımını ülkedeki üretimimizi arttırmak için kullanacağız” Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, 80 milyon dolar tutarındaki yeni yatırımla ilgili olarak, “Küresel ve yerel koşullar önümüzü kesmiyor, yatırımlarımıza devam ediyoruz. 80 milyon dolarlık sermaye artırımımız bunun bir göstergesidir. Eylül ayında tamamlanan bu yatırımı, Gebze Fabrikamızın üretim kapasitesini desteklemek için kullanacağız. Dolayısıyla sermaye artırımıyla üretimimizi ve ihracatımızı arttırmaya odaklanacağız” dedi ve ekledi: “Türkiye'de sattığımız Sandoz standartlarındaki ürünlerimizin yüzde 98'ini Türkiye'de yerel ortaklarımıza ürettiriyoruz. Küresel bir şirket olarak yerel pazara katkıda bulunma çabalarımızda yerel ortaklıklarımız önemli rol oynamaya devam edecek.”

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Sandoz, 2005'ten bu yana Türkiye'de ilaç ihracat şampiyonları arasında yer alıyor. 2023'te ihracatta bir sıra yükselerek ikincilik ödülünü kazanan Sandoz, geçen yıl 115 milyon dolarlık ihracat yaparak, ihracat miktarını yaklaşık 2 kat artırdı.

Sandoz: Dünya ölçeğinde eşdeğer ve biyobenzer ilaç şirketi olabilmeyi başarmış tek firma Sandoz, gerçek anlamda bir eşdeğer ve biyobenzer şirketi olmak isteyip de bunu başaran tek küresel eşdeğer ve biyobenzer şirketi olma özelliğini taşıyor. Şirket, 22.000'in üzerinde çalışanıyla 100'den fazla ülkede 400'den fazla eşdeğer ilaç ve mevcutta 11 biyobenzer ürün ile faaliyet gösteriyor. Geliştirme aşamasında 25 biyobenzer ürün bulunuyor . Sandoz ilaçları her yıl yaklaşık 800 milyondan fazla kişiye ulaşıyor ve dünya çapında yılda 400 milyar ABD dolarından fazla olduğu öngörülen bir sosyal etki yaratıyor.

Tedaviye erişimde öncü 1886 yılında kurulan Sandoz, tedaviye erişimde öncü bir konumda bulunuyor. İlaç ve tedaviye erişimin her durumda sürdürülebilmesi için güçlü bir tedarik zinciri için çalışıyor, üretim ağına yatırım yapıyor ve tüm tedarik zincirini özenle denetlemeye devam ediyor. ​

