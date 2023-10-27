Aydın ilinde bir üniversite öğrencisi olan Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazası sonrasında, kazanın sorumlusu olarak görülen firma yetkilisi M.B. gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, yurt binasının asansörlerinin bakımını üstlenen firma sahibi M.B. (42), bugün erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.