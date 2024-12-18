İş yeri sahibine hakaret ve tehditler savuran kişi, çıkan tartışmada sopayla darbedildi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kadın akşam saatlerinde tekel bayisinden alkol satın alarak tüketti. Daha sonra rahatsızlanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı, yanına bir arkadaşını da alarak tekel bayisine gitti ve iş yeri sahibi Kazım’a küfür ve tehditler savurdu.

Küfür ve darp anları kameraya yansıdı

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki başka bir kişi tarafından yumruklandı. Bu sırada küfretmeye devam eden şahıs, iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yeri sahibinin üstüne yürüdüğü, küfür ettiği ve darp edildiği anlar yer alıyor. Tarafların ise birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.