Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Burak Bakırtaş
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Metin Nilifırka, Nzaba (Metehan Mert dk. 46), Sefa Narin (Alper Kahraman dk. 65), Emir Atik (Jack dk. 64), Mücahit Albayrak, Ertuğrul Furat (Burak Çölkesenoğlu dk. 81), Berkay Aydoğmuş, Altar Hidayetoğlu, Abuzer Toplu, Fernandes (Oğuz Ceylan dk. 65)
Yedekler: Ege Sahillioğlu, Arda Kahveci
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Fatih Tultak (Coly dk. 46), Duhan Aksu, Vorobjovas, Dijlan Aydın (Kubilay Sönmez dk. 71), Kerem Şen (Muammer Sarıkaya dk. 77), Yusuf Özer, Diarra (Ethemi dk. 71), Eren Arda Şan (Sambissa dk. 72)
Yedekler: İsa Doğan, Emir Kaan Gültekin, Demir Mermerci, Yasin Polat, Ümit Kurt
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Ertuğrul Furat (dk. 21) (Esenler Erokspor), Yusuf Özer (dk. 29 ve 76) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor), Vorobjovas (İstanbulspor)