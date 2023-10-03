Ünlü şarkıcı Hadise, bir televizyon programındaki hakaretlerle ilgili açtığı davada mahkeme kararıyla sonuçlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, müvekkilinin kişilik haklarının ciddi bir şekilde saldırıya uğradığını ve manevi olarak zarar gördüğünü vurguladı.

Davalı 3 sunucu ve televizyon programı yetkilisinin avukatları ise, ifadelerin kişilik haklarına zarar vermediğini savunarak davanın reddedilmesini talep etti. Ancak mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirdikten sonra, Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programı yetkilisinin toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hadise'nin avukatı daha önceki dilekçesinde, davalıların müvekkilinin kişilik haklarına saldırdığını, özel hayatına tecavüz ettiklerini ve hatta şantaj yaparak kamuoyu önünde olumsuz bir şekilde konumlandırmaya çalıştıklarını iddia etmişti. Davacı taraf, davalılardan 50 bin TL'lik manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, 20 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ünlü şarkıcı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, davalılar Bircan Bali, Arto (Harutyan Dalga) ve Seren Serengil'in müvekkilinin kişilik haklarına yönelik sürekli saldırılarda bulunduklarını öne sürdü. Dilekçede, davalıların, ulusal bir televizyon kanalında her gün müvekkilin itibarını zedeleme amacı güttüğü ve bu süreçte Reza Zarrab ile ilgili güncel olmayan haberleri müvekkili ile ilişkilendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Davacı Hadise'nin avukatı, davalıların 2 yıldır müvekkilinin kişisel haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini belirtti. Ayrıca, davalıların şantaj girişiminde bulunarak ellerinde delil olduğunu iddia etmelerinin müvekkil üzerinde baskı oluşturduğunu öne sürdü. Dilekçede, Türkiye'de popüler bir pop yıldızının bu tür hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığı vurgulanarak, müvekkilin toplum içinde itibarının zedelendiği ve mesleki kariyerinin zarar gördüğü dile getirildi.

Müvekkil Hadise'nin avukatı, bu nedenle davalılardan 50 bin TL'lik manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davayı değerlendirdikten sonra davalıların toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.