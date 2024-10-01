Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST 2024'te, SARSILMAZ’ın savunma konseptlerini değiştiren Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri de teknoloji meraklılarıyla buluşacak.ANKARA (İGFA) - SARSILMAZ, savunma sanayisindeki inovatif çözümlerini yerli üretim gücüyle birleştirdiği silah ve sistemlerini, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2024’te sergileyecek.

Festivalde sergileyeceği üstün teknoloji ürünleriyle, Türkiye’nin savunma gücü ve yetkinliğini ortaya koyarak teknolojik başarıların parçası olmaları için gençlere ilham vermeyi hedefleyen SARSILMAZ, AR-GE gücüyle biçimlendirdiği yenilikçi ürünlerini sergilerken Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerini (UKSS) de beğeniye sunacak.

SARSILMAZ’ın silahlarıyla donatılan Uzaktan Komutalı Silah Kuleleri, yapay zeka desteği, hareketli hedeflere yönelik etkin atış gücü ve tüm kalibrelere uyumuyla, çatışma şartlarında oyunu değiştirme gücüne sahip üstün özellikler taşıyor. Geniş yelpazedeki tedarikçilerin büyük ilgi gösterdiği ve savunma konseptlerini değiştiren UKSS’ler, SARSILMAZ’ın bu kulelere özel kurduğu Best Defence tarafından üretiliyor.

HÜRKUŞ uçaklarına entegre edilebilen 12.7 mm Kanat Altı Silah Podu ile SAR 9 tabanca ailesi, güvenlik güçlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren piyade tüfekleri, tüm teknik veri paketi sadece Sarsılmaz mühendisleri tarafından hazırlanan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli ağır makineli tüfeği SAR 127 MT ve Türkiye’de ilk defa 5 ayrı modeli aynı anda kalifiye edilen makineli tüfeği SAR 762 MT gibi popüler modeller de TEKNOFEST 2024’te beğeniye sunulacak.