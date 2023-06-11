İnegöl de damberi açık kalması sonucu üst geçite çarpıp şarapole uçan kamyonun kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara yolu Kulaca Kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet K.(45) yönetimindeki 16 NIH 11 plakalı kamyonun damperi açık unutulunca, kamyonun kasası köprülü kavşağa çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kasa köprülü kavşağa asılı kalıp kamyondan koparken, kontrolden çıkan kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde; kamyonun açık kalan dorsesinin çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyeleri aşıp karşı yönden şarapole uçtuğu, karşı yönden gelen araçların zorlukla durduğu anlar yer aldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.