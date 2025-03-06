Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Sertan Demir’in üstlendiği, bağlamanın akustik özelliklerini bilimsel açıdan inceleyen, "Geçmişten Gelen Seslerin Geleceğe Aktarımında Bağlamanın Çalgı Akustiği Bağlamında İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 3005 programı çerçevesinde destekleniyor. Türk halk müziğinin temel enstrümanlarından biri olan bağlamanın farklı coğrafi bölgelerdeki yapısal ve icra farklılıklarını bilimsel verilerle incelemeyi amaçlayan projede, Orta Anadolu’dan divan sazı, Ege Bölgesi’nden üç telli kopuz, Güneydoğu Anadolu’dan dede sazı ve Doğu Anadolu’dan aşık sazı olmak üzere dört farklı bağlama türü araştırılıyor. Çalışmada, geleneksel müzik mirasının korunması ve geliştirilmesi için akustik verilerin literatüre kazandırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde seçilen enstrümanlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi laboratuvarlarında çeşitli akustik testlere tabi tutulacak. Elde edilen veriler, müzik aleti yapımcılarıyla paylaşılacak ve geleneksel luthier yapımcısı tekniklerinin bilimsel yöntemlerle günümüze entegre edilmesi sağlanacak. Böylece, binlerce yıllık çalgı yapım geleneği modern üretim süreçlerine dahil edilerek daha kaliteli ve özgün enstrümanların üretilmesi mümkün olacak. Bu çalışma sayesinde, Türk müziğinin kültürel mirası korunurken, daha bilimsel yöntemlerle üretilen bağlamaların uluslararası pazarda rekabet gücü artacak. Geleneksel çalgı yapımına yönelik akademik bilginin artırılması, enstrüman ihracatını güçlendirecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, proje çerçevesinde elde edilen veriler, müzik eğitimi ve kültürel çalışmalar için de önemli bir kaynak oluşturacak.