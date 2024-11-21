Kocaeli’de "Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında Şehir Hastanesi Üst Geçidi ile bölgedeki kavşağın yaya yolu bağlantısını yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dahilinde, Malta ve Yeşilova Mahallelerinde yaşayan vatandaşların, Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşaktan hem hastane yerleşkesine yaya olarak geçebilmesi hem de Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi Tramvay Durağına erişebilmesi için tramvay üstgeçidi ile kavşak arasına yaya yolu bağlantısı inşa ediliyor. Böylelikle Malta ve Yeşilova Mahallesi’nden gelen yayalar, rahat şekilde şehir hastanesi yerleşkesi ile tramvay ve şehir merkezine ulaşımları daha kolay olacak.

Büyükşehir ekipleri, yol ve çevre düzenleme çalışması kapsamında Mustafa Kemal Bulvarı’ndan Kocaeli Şehir Hastanesi kavşağına kadar aşınma asfalt serimi, Şehir Hastanesi üst geçidi ile kavşağın yaya yolu bağlantısı, parke ve bordür tamir imalatları, engelli iniş rampaları, perde duvar imalatları ve deplaseleri, trafik işaret ve levha montajları, uyarı çizgileri, baca yükseltmeleri ve ara sokak bağlantı işlerini yapacak.