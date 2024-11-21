Bursa’da dün geceden beri devam eden şiddetli fırtına hayatı adeta felç etti. Saatte 50 kilometre hızla esen lodosta vatandaşlar uçmamak için direk ve ağaçlara tutundu.

Dün gece başlayan ve 50 kilometre hızla esen lodosun bugün öğle saatlerinde 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Bu akşama kadar devam etmesi beklenen fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlar lodos sebebiyle yürümekte güçlük çekti. Lodos sebebiyle ayakta durmakta zorlanan vatandaşlar, trafik ışıklarının direklerine ve ağaçlara tutundu. Kentin üst kesimlerinde birçok noktada reklam tabelası yıkılırken, ağaçların dalları kırıldı, binalardan parçalar düştü, içecek dolapları yerlere devrildi. Kağıt toplayıcının arabası da devrilirken, yardıma bir vatandaş koştu. Temizlik görevlileri ise kırılan ağaç dalları ile yere dökülen yaprakları temizleyerek mazgallarda muhtemel yağış sonrası sel yaşanmaması için tedbir aldılar. İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde birçok noktada tehlike oluşturan çatı parçası ve reklam tabelasına müdahale etti.

Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün de etkili olacağını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.