İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) -Ülke ekonomisin hiç de iyi bir yere doğru gitmediğinin altını çizen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiğinden bu yana yapmış olduğu çalışmaları eleştirdi.

“VERGİMATİK MEHMET”

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu çalışmaları değerlendiren Türkoğlu, “Sayın Mehmet Şimşek’e biz ‘vergimatik Mehmet’ diyoruz. Geldiğinden beri en son Meclis Tatile girmeden önce ‘hayvan katliamı yasası’ndan önce 52 maddelik Vergi Kanunu geldi. 22 yıllık iktidarın sonunda verdikleri, sundukları şey ne? Vergi… Yeni vergi. Ondan önce ne var ‘tasarruf’ yani ne var kemer sıkma. Kimin kemeri? Genel halk kitlelerinin, dar gelirlilerin, gelirsizlerin… Kemeri de onlar sıkacak, vergiyi de onlar verecek. IMF’den bir şef atansa benim kanatim, Vergimatik Mehmet’ten daha istikrarlı ekonomimizi yönetirdi. Zaten kendisinin de biliyorsunuz ki ülke insanımıza bakışı yerel halk olduğu için bir sömürgeci üslubu onda da var.”