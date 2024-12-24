Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği iddia edilen şarkıcı Serdar Ortaç’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Serdar Ortaç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı adına avukat da katıldı. Öte yandan Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenme ihtimali üzerine duruşma salonu önünde hazır bulundu.

‘’Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim’’

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Ardından savunma yapan Ortaç, ‘’Malta’da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta’da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen videoyu kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur’’ dedi.

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı avukatı ise sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, sanığın söz konusu videoda bilerek ve isteyerek yer aldığını ve şikayetçi olduklarını söyledi.

3 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serdar Ortaç’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Ortaç’ın adli kontrol tedbirlerinin de devamını istedi. Taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ortaç’ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Serdar Ortaç’ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Taraf avukatlarına da mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Serdar Ortaç hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 26 Kasım 2024 tarihinde ise Ortaç hakkındaki bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Serdar Ortaç’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.