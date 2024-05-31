İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" gibi suçlardan dolayı 17 Mayıs 2024'ten bu yana uluslararası seviyede aranan Sertçelik'in, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışmaları sonucunda Macaristan'da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Sertçelik'in, mal varlığına ilişkin meşruiyet şüphesi uyandırma, suç örgütüne üyelik, kasıtlı cinayet ve suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla cinayet işlemek suçlarından dolayı kırmızı bültenle arandığı ifade edildi. Sertçelik'in yakalanmasının İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in iş birliğiyle gerçekleştiği vurgulandı.

"Kırmızı Bülten ile aranan Serdar Sertçelik yakalandı.️ Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan; 📌Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak, 📌Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 📌Kasten Öldürme, 📌Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme, 📌Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede aranan Serdar Sertçelik, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT’in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan’da yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü şahıs, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandı.