Serdivan Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleriyle vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcıklı İlkokulu, Kuruçeşme İlkokulu ve Meşeli İlkokulu ve Serdivan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen film gösterimlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Patlamış mısır ikramı gerçekleştirilen film gösterimlerine 7’den 70’e herkes katılım göstererek keyifli bir akşam geçirdi. Etkinlik dahilinde bu hafta; 5 Eylül Perşembe Yukarıdereköy İlkokulu’nda saat 20.00’da Tosun Paşa, 6 Eylül Cuma Esentepe Mahallesi Fatma Özkan İlkokulu’nda saat 20.00’da Shrek, 7 Eylül Cumartesi saat 20.00’da Aşağıdereköy Futbol Sahası’nda Madagaskar ve 8 Eylül Pazar Kuruçeşme İlkokulu’nda saat 20.00’da Bizim Aile filmleri Serdivanlılarla buluşacak.