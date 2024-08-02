Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle huzurevi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Melek Nişancı Huzurevi’ne gerçekleştirilen ziyarette, sakinler hem ziyaretçilerden hem de kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan hediyelerden büyük mutluluk duydular.

Serdivan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından hazırlanan kişiye özel hediyeler, yaşlıların yüzlerini güldürdü. El emeği göz nuru ürünlerle hazırlanan bu hediyeler hem kursiyerlerin yeteneklerini sergilemelerine hem de yaşlıların kendilerini özel hissetmelerini sağladı. Serdivan Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bu ziyaret, kurumlar arası iş birliğine güzel bir örnek teşkil etti. Melek Nişancı Huzurevi sakinlerine yönelik yapılan bu tür etkinlikler hem onların yalnızlıklarını gideriyor hem de toplumda yaşlılara verilen değeri bir kez daha ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet’in de katıldığı ziyarette, yaşlıların sorunları ve ihtiyaçları dinlenerek çözüm önerileri geliştirildi.