Serdivan Belediyesi, Vatan Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi öncesi hazırlık aşamasında tramer kazıyıcı ile çalışmalara başladı.

Serdivan Belediyesi, yaya ve araç trafik akışının güvenli bir şekilde işlemesi için yatırımlarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün ilçenin farklı noktalarında çalışan ekipleriyle muhtelif yerlerde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Vatan Mahallesi 4201, 4203, 4204, Melek, Karaman, Kilit ve Aslan sokakların yeniden asfaltlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerinin yapmış olduğu açıklamada tramer kazıyıcı ile cadde ve sokaklar üzerinde yapılan asfalt kazıma işleminin ardından bölgenin tamamının en kısa zamanda yeniden asfaltlanacağı belirtildi.